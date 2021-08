Il Milan continua a pensare a Bakayoko per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, il francese del Chelsea non sarebbe l'unica opzione al vaglio dei vertici di via Aldo Rossi. In questi giorni, infatti, Maldini e Massara starebbero cominciando a studiare valide alternative all'ex giocatore del Napoli.