Ballo punta al Mondiale: sì al Galatasaray che deve ancora trovare l'intesa con il Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fodè Ballo-Tourè punta al Mondiale con cui si è qualificato insieme al suo Senegal, già Campione d'Africa. Per questo motivo il terzino rossonero avrebbe accettato, secondo quanto riporta Tuttosport, la corte del Galatasaray che gli darebbe lo spazio giusto per arrivare pronto all'appuntamento in Qatar. Detto questo, la società turca non ha ancora l'accordo con il Milan che è irremovibile sulla sua richiesta di 5 milioni di euro. Anche in questo caso le ore decisive saranno le prossime.