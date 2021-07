Ballo-Touré-Milan: anche il Monaco annuncia la cessione del senegalese ai rossoneri

Anche il Monaco ha annunciato sui social e sul proprio sito ufficiale la cessione di Fodé Ballo Tourè al Milan: il terzino sinistro senegalese, che sbarcherà in rossonero come vice Theo Hernandez sulla corsia mancina, è passato al club di via Aldo Rossi a titolo definitivo.

L’AS Monaco informe du transfert de Fodé Ballo-Touré, qui s’est engagé avec l'@acmilan, récent vice-champion d’Italie.



Le Club lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. https://t.co/uH0WzVafv3 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 18, 2021