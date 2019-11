Alcuni top club spagnoli (come il Barcellona e l’Atletico Madrid) hanno messo gli occhi su Alessio Romagnoli, ma il capitano rossonero non lascerà il suo attuale club. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, per il Milan è incedibile. Il giovane difensore ha un contratto fino al 2022 e potrebbe anche rinnovare.