Bennacer apre all'Arabia ma non punterà i piedi per il trasferimento

Nelle prossime tre settimane il Milan lavorerà molto sul mercato per andare a completare quei dettagli che mancano alla rosa di Paulo Fonseca ma anche per sfoltire la rosa laddove possibile. I partenti più papabili sono a centrocampo e alla fine di questo mese è possibile che Milanello potrebbe rimanere orfano di uno tra Yacine Adli, Tommaso Pobega e Ismael Bennacer. Quello che potrebbe avere più mercato è ovviamente quest'ultimo, giocatore di livello maggiore.

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, per Bennacer ci sarebbe l'interesse di alcuni club sauditi anche sei i quattro controllati dal Fondo PIF ancora non hanno fatto nessuna mossa in questo mercato e aspettano che la proprietà conceda il via libera. L'algerino, secondo la rosea, avrebbe aperto al trasferimento in Saudi League ma allo stesso tempo non punterà i piedi: aspetterà, cioè, un'offerta adatta che rispecchi o si avvicini ai 50 milioni della clausola. In caso contrario rimarrà senza problemi.