Bennacer in uscita? Contatti tra emissari arabi e l'agente dell'algerino

Il futuro di Ismael Bennacer non è certo. Il centrocampista algerino, una delle colonne del Milan delle ultime stagioni, ha vissuto un ultimo anno molto travagliato: a dicembre è tornato in campo dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione a causa dell'infortunio al ginocchio patito nella semifinale di Champions League contro l'Inter, poi un infortunio in Coppa d'Africa ha condizionato anche gran parte della seconda metà dell'annata. Gli unici squilli positivi sono arrivati in coda con il Milan ormai fuori da tutto e con la posizione in classifica cristallizzata in campionato.

Oggi Bennacer potrebbe essere uno dei giocatori sacrificabili sul mercato, ovviamente se arrivasse un'offerta congrua a quelle che sono le sue qualità. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra l'agente Enzo Raiola, procuratore di Ismael, e un emissario di alcuni club sauditi che stanno sondando il terreno. Chiunque voglia acquistare il giocatore può "scavalcare" il Milan pagando la clausola da 50 milioni: è da capire prima se ci sono club interessati e quanto sono disposti a mettere sul piatto.