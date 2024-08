Bennacer può restare, l'Al-Qadsiah è bloccato: il motivo

Ismael Bennacer sembrava potesse essere il sacrificio che il Milan avrebbe fatto in queste 48 ore finali di calciomercato per liberare il posto in rosa per uno fra Manu Koné ed Adrien Rabiot. La sua assenza a Milanello negli ultimi tre giorni si credeva potesse essere legata proprio a questioni di mercato, ma nella giornata di ieri è però arrivata la doccia fredda per il Diavolo.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Al-Qadsiah, il club che aveva sondato la pista Bennacer in questo periodo, ha esaurito i posti destinati agli stranieri (otto) e dunque non può fare altri acquisti fuori dal paese. Il Milan credeva (e sperava) che si potesse fare avanti qualche altro club saudita, ma dalle altre squadre non sono arrivati segnali. A fronte di questo, dunque, l'algerino potrebbe alla fine restare.