BILD - Sabitzer in scadenza, anche il Milan sul giocatore. La richiesta del Lipsia non è bassa

Stando a quanto riportato dalla BILD su Marcel Sabitzer, polivalente centrocampista del Lipsia, ci sono Milan, Arsenal e Roma. Sabitzer ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e secondo il portale tedesco non dovrebbe rinnovare. Nonostante diversi report usciti nelle ultime settimane il prezzo per l'austriaco dovrebbe essere maggiore rispetto ai 17 milioni paventati, ma anche più basso dei 50 milioni previsti dalla sua clausola rescissoria. In tutto questo il Red Bull Lipsia sta vivendo la situazione senza troppi patemi: a gennaio è già arrivato Szoboszlai, che nei piani del club sarà ilsostituto di Sabitzer.

La Bild inoltre riporta che nella scelta di Sabitzer sul proprio futuro ha un peso specifico anche la possibilità di giocare la Champions League.