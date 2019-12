Bologna, il ds Bigon su Ibra: "Se decidesse di venire, disposti a parlarne"

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del mercato dei rossoblù e della possibilità Ibrahimovic: "Noi quest'anno siamo partiti con Palacio, Santander e Destro come attaccanti centrali. I calciatori li abbiamo e siamo soddisfatti e contenti di loro. La questione Ibrahimovic è stata più volte spiegata, sia da noi che dal mister: c'è stato un contatto tra Mihajlovic e Ibrahimovic dal punto di vista umano nell'amicizia che li lega e con l'eventualità futura legata a delle decisioni che deve prendere Ibrahimovic. E' chiaro che noi abbiamo dato la disponibilità a parlare nel momento in cui lui dovesse fare delle scelte ed è ovvio che poi la scelta sia sua per il suo futuro e su quello che vorrà fare in chiusura della sua grandissima carriera. Noi dobbiamo pensare alle partite e al campo. Mercato invernale a prescindere da Ibra? Noi quest'anno in estate abbiamo fatto molti innesti e investito capitali importanti su giovani molto interessanti sui quali è giusto continuare a lavorare, credere e proseguire un percorso. Io, personalmente, cerco sempre di fare molto in inverno, perchè spero di aver fatto il giusto in estate. Il mercato in inverno si chiama di riparazione e secondo me è quello. Restiamo comunque con gli occhi aperti, se dovessero esserci delle difficoltà in alcuni ruoli".