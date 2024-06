Bologna, si allontana il riscatto di Alexis Saelemaekers

vedi letture

Nell'economia del calciomercato rossonero giocheranno un ruolo fondamentale i riscatti di Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, o quantomeno le loro uscite. L'Atalanta sembra intenzionata a trattenere l'attaccante belga dopo un'ottima stagione da 14 gol e 11 assist complessivi: proverà a chiedere uno sconto ma il Milan non si scomporrà e richiederà tutti i 23 milioni previsti dagli accordi. L'altro belga in cerca di riscatto - letteralmente - è Saelemaekers che ha fatto bene al Bologna.

Come riporta Il Resto del Carlino, però, ci sono stati diversi cambiamenti nella squadra rossoblù e uno su tutti si è verificato al comando: ieri è stato ufficializzato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Fiorentina avrebbe già avuto un incontro con Sartori e Di Vaio per programmare un'estate storica che porterà il Bologna a prepararsi per il ritorno in Champions League. Secondo quanto riportato però, il riscatto di Saelemaekers, a oggi, sarebbe lontano sia per le cifre richieste che per le caratteristiche tecniche.