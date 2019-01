Il semaforo verde per la cessione di Borini allo Shenzhen potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la forbice tra richiesta e offerta si riduce sempre di più e si potrebbe chiudere intorno ai 9 milioni, cifra che il Milan potrà reinvestire già in questa sessione di mercato. Per l’attaccante è pronto un triennale da 5 milioni all’anno.