Borussia Dortmund, Sahin: “Non riesco a immaginarmi di affrontare la prossima stagione con 4 attaccanti, sono oggettivamente troppi”

Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, si è così espresso in esclusiva a dotsport.it sul futuro dei quattro attaccanti gialloneri, tra cui c'è Niclas Fullkrug, punta che piace al Milan: “Non riesco a immaginarmi di affrontare la prossima stagione con 4 attaccanti, sono oggettivamente troppi e si possono creare problemi di gestione”.

Il neo arrivato Guirassy, ovviamente, rimarrà in rosa, mentre uno tra Fullkrug, Moukoko e Haller é destinato a partire.

LE ULTIME NOTIZIE SU FULLKRUG

Dopo aver acquistato Alvaro Morata, adesso il Milan accarezza l'idea di completare il reparto offensivo in dotazione di Fonseca con un altro innesto in attacco. Se cerca una punta con caratteristiche diverse da quelle dello spagnolo e che possa essere a lui complementare. In questo senso il nome in cima alla lista, come ricorda oggi Tuttosport, è quello del tedesco del Borussia Dortmund Niclas Fullkrug, 31enne che nelle ultime due stagioni ha segnato più di 16 gol.

I rossoneri rimangono vigili e attenti sul tedesco che potrebbe spingere per lasciare Dortmund dopo una singola stagione: l'annata è stata sicuramente positiva ma il Borussia ha ingaggiato Serhou Guirassy, attaccante destinato a giocare da titolare in questa stagione. Per tale ragione Fullkrug sarebbe disposto a un nuovo trasferimento, anche in Italia. Se dovesse arrivare, continua Tuttosport, le strade del Milan e di Luka Jovic potrebbero dividersi: il serbo torna oggi ed è stato rinnovato dal Milan, come confermato a più riprese da Ibrahimovic nei giorni scorsi.