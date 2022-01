Sven Botman resta in Francia. Come riporta Tuttosport, il Lille, club proprietario del cartellino del difensore, ha fatto sapere di non voler intavolare trattative con nessuno in questa sessione di mercato. Il Milan, dunque, in questo mese di gennaio dovrà guardare altrove, ma in estate potrà tornare alla carica per l’olandese.