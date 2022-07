Bruges, De Ketelaere vuole solo il Milan: congelata l'opzione Leeds

MilanNews.it

Se deve lasciare il club in cui è cresciuto, Charles De Ketelaere vuole andare in una grande squadra e quindi la sua preferenza è per il Milan. Per questo motivo, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, è stata congelata l'opzione Leeds, che fa sul serio e ha messo sul piatto 37 milioni di euro, offerta che è in linea con le cifre che hanno in mente i vertici del Bruges. La destinazione inglese però non scalda assolutamente il talento belga.