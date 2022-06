Bruges, su De Ketelaere non c'è solo il Milan: il belga piace anche a diversi club di Premier League

MilanNews.it

Il Milan sogna Charles De Ketelaere per rinforzare la sua trequarti, ma quello rossonero non è l'unico club che ha messo gli occhi sul giovane talento del Bruges: come riferisce repubblica.it, infatti, il giocatore belga è finito nel mirino di diverse squadre di Premier League, in primis il Leeds. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro.