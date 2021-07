Bucchioni: "Isco al Milan: offerta dei rossoneri al Real Madrid"

Il Milan vuole Isco, è partita l’offerta al Real Madrid. Era chiaro che nel momento in cui hanno lasciato andar via Calhanoglu per la differenza di un milione di euro di stipendio fra domanda e offerta, i dirigenti rossoneri avessero già in testa un’operazione diversa, in grado di alzare il tasso tecnico e di esperienza della squadra, come ha sottolineato ieri Pioli. Isco è un profilo di questo tipo.

In uscita dal Real dopo una stagione non felicissima con Zidane, 29 anni, il contratto il scadenza l’anno prossimo, Isco è il giocatore perfetto per stare alle spalle dell’unico attaccante nel 4-2-3-1 e cucire il gioco fra il centrocampo e l’attacco, anche con rientri profondi in fase di copertura e inserimenti in zona gol. Ma, volendo, può fare anche l’esterno.

Il Milan, secondo fonti spagnole vicinissime al Real, avrebbe presentato un’offerta da quindici milioni che non si discosta molto dai 18 milioni della valutazione fatta da Transfermarkt. Gli spagnoli stanno valutando, ma la rosa è da sfoltire e anche Ancelotti potrebbe dare via libera nonostante nel passato Isco sia stato un suo pupillo. Ma il Real va rinnovato e il tecnico italiano lo sa benissimo. Isco dunque? L’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio elevato. Il giocatore guadagna attualmente sette milioni di euro e in un trasferimento del genere potrebbe chiedere un ritocco anche se il momento del calcio mondiale non consente di tirare troppo la corda. Maldini e Massara contano molti sui buoni rapporti con il Real. Florentino Perez è da sempre un estimatore di Maldini e questo ha sempre agevolato le trattative con il Real come dimostra Teo Hernandez.