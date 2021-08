Bucchioni: "Lorenzo Insigne fra Inter e Milan"

In attesa, un altro caso di giocatore in scadenza che fa discutere è quello di Lorenzo Insigne. Faccio fatica a vedere l’esterno del Napoli e della Nazionale lontano dalla sua squadra, dalla sua terra, dalla sua gente, ma forse è un problema mio. Romanticismo calcistico ormai fuori moda. De Laurentiis romantico non deve esserlo, almeno a giudicare da quello che sta succedendo. Meglio, non succedendo. Nessun incontro fra le parti, nessun segnale che faccia pensare a un’ipotesi di intesa sulla quale lavorare. E in questo nulla (per ora) che sicuramente è strategico da parte del presidente del Napoli, si stanno inserendo diverse società. Insigne, ovvio, fa gola. A trent’anni è nel pieno della maturità, ha vinto l’Europeo da protagonista, col Napoli ha giocato la sua migliore stagione. Vista l’età e il contratto in scadenza, una valutazione verosimile può aggirarsi attorno ai 25 milioni. Nelle ultime ore l’Inter ha fatto sondaggi, ma con i problemi economici dei nerazzurri e il modulo di Inzaghi, non sembra strada in discesa. Insigne non è una seconda punta, s’è ritagliato il suo spazio sulla sinistra e giocando in quella zona da anni dà il meglio. Ma c’è anche il Milan che ci pensa e non da oggi e potrebbe dare a Lorenzo la fascia sinistra nel 4-2-3-1 di Pioli.