Bucchioni: "Mercato Milan: rossoneri tra Botman e Bailly"

Il Milan cosa fa? In difficoltà a centrocampo per la coppa d’Africa (ma si sapeva) e in difesa per gli infortuni, non vuole spendere per spendere, ma fare acquisti per l’oggi e per il futuro. Se Bennacer a centrocampo torna dopo l’eliminazione dell’Algeria, per la difesa proprio per questo Maldini è tornato sull’olandese Botman, difensore del Lille, che in Italia verrebbe volentieri. I francesi sembravano aver chiuso le porte, ma potrebbe essere una strategia per alzare il prezzo. E il Milan su questo ragazzo crede fortemente. L’alternativa è sempre Bailly che però è in coppa d’Africa: lo United ha aperto all’ipotesi prestito.