Bucchioni: "Milan, Ibra e Donnarumma rinnovano insieme"

Come sappiamo, invece, sulla panchina del Milan ci sarà ancora Pioli. Siamo felici per lui, conferma meritatissima, ma società sempre più ondivaga e debole. Gazidis cambia opinione pericolosamente e si fa condizionare da troppe cose: non si fa calcio così. E se dietro questa decisione, dietro lo stop, ci fosse la trattativa con Arnault alla stretta finale e quindi nessuna necessità di un nuovo ciclo tedesco e di una ennesima rifondazione? Di sicuro si continua a lavorare nonostante le smentite. Ma con Pioli resterà anche Ibrahimovic? Metterei la mano sul fuoco anche senza essere Muzio Scevola. La coppia funziona e l’ha dimostrato. E poi il Milan oltre a Ibra deve rinnovare anche Donnarumma. Come sapete entrambi sono rappresentati da Mino Raiola e secondo voi un procuratore così, si fa sfuggire l’occasione di varare un doppio colpo strettamente collegato?