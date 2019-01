Bucchioni: "Milan, il Sassuolo non molla Sensi"

Il Milan ha tesserato ieri Paquetà, primo colpo invernale, ma brucia ancora il no di Muriel che ha preferito la Fiorentina. Per Gabbiadini ci sono i dubbi di Gattuso, vuole un giocatore più rapido. Si ragiona anche sul centrocampo. Biglia sta tornando, avrà bisogno di tempo, ma sta già allenandosi. Come noto da tempo Leonardo ha l’accordo con Sensi, ma il Sassuolo non molla. Un centrocampista serve e si farà, ma per assurdo, e se i parametri Uefa ingessano, con Bertolacci e Montolivo (magari) in uscita potrebbe anche far comodo riportare a casa Locatelli proprio a Sassuolo in prestito.