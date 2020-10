Bucchioni: "Milan, possibile ritorno di fiamma per Pezzella"

Dopo una partita interminabile, due serie di rigori, il Milan ha conquistato la fase a gironi dell’Europa League. La partecipazione frutta circa quindici milioni, ora caccia al difensore. Il primo della lista è il giapponese Tomyasu, cresciuto moltissimo, centrale ed esterno, classe 1998, ma il Bologna spara alto: 25 milioni. Il Milan non vuole andare i quindici-sedici. Nel mirino anche Nastasic, ma oggi potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Pezzella della Fiorentina. Se il giocatore lo chiede, può andare via per quattordici milioni. La Fiorentina s’è già cautelata con Martinez Quarta del River. Si stanno limando gli ultimi accordi, l’intesa è vicina.