Bucchioni: "Milan, sì di Mandzukic. Tomori per la difesa"

Il Milan, anzi il fondo Elliott, invece investirà. Perché ? Intravede la possibilità di vincere lo scudetto o almeno di tornare nel business della Champions. Per Meitè è fatta, arriva in prestito oneroso, ma operazione è da dieci milioni complessivi se avverrà il riscatto l’anno prossimo. Lunedì probabilmente debutterà a Cagliari.

Anche Mandzukic ha detto sì all’idea rossonera. Ha voglia di tornare, non chiederà la luna per sei mesi in rossonero a fare il vice Ibra, ma non solo. Si tratta sulla cifra, ma c’è ottimismo. E il difensore? Simakan era quasi fatto, ora s’è infortunato. Si valuta comunque l’acquisto, il giocatore piace e potrebbe essere un affare per l’estate. Per l’immediato virata su Tomori, 24 anni, del Chelsea. Il centrale inglese, dopo diversi prestiti, quest’anno è tornato ai Blues, ma ha giocato pochissimo. Il Milan sta trattando un diritto di riscatto, lo vorrebbe per una decina di milioni, però al Chelsea non bastano e rilancia forte, ma il discorso resta in piedi. Per ora.