C'è un nome nuovo per la mediana: Aster Vranckx del Wolfsburg

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato entra nelle fase calde e l'infortunio di Krunic, che potrebbe star fuori almeno per un mese, ha intensificato le ricerche per un nuovo centrocampista per il Milan. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha proposto un nome nuovo in questo senso, quello del classe 2002 Aster Vranckxk, talento del Wolfsburg, altro calciatore belga. Il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto.