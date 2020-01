C. Garcia: "Florentino non si muove, resta al Benfica al 100%"

Attraverso Twitter, Claudia Garcia, giornalista portoghese, ha spiegato che il futuro di Florentino Luis non sarà al Milan in quanto il Benfica non vuole cederlo: "Florentino non si muove. Il Benfica non lo lascerà partire. Il centrocampista rimane al Benfica a 100%".

