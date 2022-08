Caccia al centrocampista, non ci sono conferme su Onana, Grillitsch o Frattesi

MilanNews.it

Il Milan è a caccia di un centrocampista, dopo la partenza di Kessie ma soprattutto dopo che è sfumato Renato Sanches, da ieri ufficiale al Paris Saint Germain. Secondo Tuttosport ci sono altri nomi, usciti nelle ultime ore, su cui non ci sono conferme di un interesse del Milan e che per il momento sarebbero da escludere. Si tratta del giovane 2000 del Bourdeaux Jean Onana, del parametro zero austriaco Florian Grillitsch (nelle ultime stagioni in Bundes all'Hoffenheim) e anche di Davide Frattesi, per cui non risultano esserci piste attive.