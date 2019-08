Calabria: "C'erano offerte per me. Per il rinnovo non c'è fretta"

Davide Calabria, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del proprio futuro in rossonero: "Sono contento che per il Milan sono incedibile. Il mio agente aveva probabilmente in mano qualche offerta, ma la società ci ha detto che sono importante per il progetto del club. Ho parlato subito anche con il mister, ringrazio il Milan per la fiducia, spero di ripagarla. Per il rinnovo non c'è fretta".