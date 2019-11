Calabria piace al Siviglia, proposto Ghiglione a destra

Una stagione poco esaltante quella disputata sino a questo momento da Davide Calabria, ma nonostante questo sul giocatore del Milan sembra esserci l'interesse di diversi club, tra questi il Siviglia che già a gennaio potrebbe fare un'offerta per il difensore. Come possibile sostituto alla società rossonera è stato proposto Paolo Ghiglione, autore di un inizio di stagione convincente con la maglia del Genoa. Il giocatore si è messo in mostra con 5 assist in questo inizio di campionato.