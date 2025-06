Camarda è finito nel mirino del Monza per la prossima stagione

Dopo la mala gestione della passata stagione, il Milan ha intenzione di mettere Francesco Camarda nelle condizioni di poter crescere e giocare di più. E nell'incontro di ieri che c'è stato nella sede di via Aldo Rossi con il procuratore Giuseppe Riso è servito proprio a questo, per tracciare il futuro del giovane talento classe 2008.

L'idea è quello di mandarlo in prestito, così da dividerlo tra Prima Squadra e Milan Futuro. E stando ai colleghi di TMW il Monza potrebbe essere una soluzione per Francesco Camarda nella prossima stagione, con i biancorossi che avrebbero messo nel mirino il giovane attaccante rossonero anche per allestire una rosa competitiva per tornare immeditamente in Serie A dopo la cocente retrocessione di questa stagione.