Capitolo centrocampisti: fari puntati su Bondo del Monza e Diarra dello Strasburgo

Oltre a fare un attacco, in questo calciomercato il Milan punta a rinforzare anche la mediana di Sergio Conceiçao. Fatto un tentativo per Samuele Ricci, fallito, il Diavolo si dedicherà adesso a quei calciatori che in questa sessione si potranno effettivamente muovere dalle rispettive squadra. Per l'italiano, invece, ogni discorso è stato semplicemente rimandato a giugno.

Stando a quanto da Tuttosport, per questo calciomercato il Milan starebbe seguendo Bondo del Monza e Habib Diarra dello Strasburgo, due giocatori molto simili per caratteristiche, un po' meno per costi. Mentre per il francese biancorosso ci vorranno almeno 10 milioni di euro, per il senegalese la cifra raddoppia, visto che stando a dati Transfermarkt il valore del classe 2004 dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.