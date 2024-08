Capitolo cessioni, il Bologna su Pobega: si tratta con il Milan

Dopo la presentazione dell'ultimo acquisto, Youssouf Fofana, in questi ultimi 10 giorni di calciomercato il Milan si dedicherà prevalentemente alle uscite, anche perché l'obiettivo dichiarato della dirigenza rossonera è quello di mettere a disposizione di Paulo Fonseca una rosa da massimo 25 giocatori in questa stagione.

Salutato Kalulu, che questa mattina è arrivato al JMedical per svolgere le visite mediche con la Juventus (CLICCA QUI), il Milan è ora in trattativa per cedere al Bologna Tommaso Pobega. Stando a La Repubblica, infatti, Vincenzo Italiano avrebbe fatto il nome del suo ex calciatore dello Spezia per andare a rinforzare e completare il centrocampo felsineo in questa stagione.

Sul giocatore sarebbe in pressing anche il Genoa di Alberto Gilardino, ma secondo La Repubblica il Bologna godrebbe di un leggero vantaggio rispetto al Grifone.