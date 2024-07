Capitolo cessioni: in tre sono pronti a lasciare il Milan

In questi giorni di calciomercato il Milan è molto attivo non solo sul fronte entrate, ma anche uscite, a conferma di quello che disse Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, ovvero che l'idea di dirigenza e staff tecnico era quella di avere una rosa composta da 23 massimo 25 calciatori.

Per questo motivo il Diavolo si è subito adoperato per trovare soluzioni valide, e migliori, agli esuberi della formazione rossonera, riuscendo in parte nel suo intento visto che tre di loro sono prossimi a lasciare il Milan. Il primo è Jan-Carlo Simic, che si trasferirà all'Anderlecht per 3 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita a formazione della società rossonera. Pronto a seguirlo, non in Belgio ma all'uscita di Milanello, Luka Romero, che dopo l'esperienza di 6 mesi all'Almeria nella passata stagione tornerà nuovamente in Liga, ma questa volta al Deportivo Alaves in prestito con dirititto di riscatto.

Il terzo calciatore che lascerà il Milan in questa finestra di calciomercato è Lorenzo Colombo, che nonostante la titolarità contro il Rapid Vienna, scrive Il Corriere dello Sport, diventerà un nuovo giocatore dell'Empoli. A questa triade c'è da aggiungere una cessione bonus, ovvero quella del giovane attaccante Marco Nasti, il cui futuro dovrebbe essere in Serie B fra Bari o Reggiana.