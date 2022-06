Castillejo, lo spagnolo piace alla Fiorentina come sostituto di Callejon

MilanNews.it

Con l'addio di José Maria Callejon a fine contratto, la Fiorentina andrà alla ricerca anche di un nuovo esterno per completare la batteria di cinque uomini richiesta da Italiano. Al momento sono due i nomi presi in considerazione: il primo è quello di Stephan El Shaarawy, spesso accostato in passato ai viola e ora pronto a fare le valigie dalla Roma. Con l'offerta giusta infatti, i giallorossi non si opporranno all'addio. L'altro è quello di Samu Castillejo, in uscita dal Milan e cercato anche dal Valencia di Gattuso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.