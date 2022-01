Samu Castillejo non rientra più nei piani del club e del tecnico Stefano Pioli. Lo spagnolo potrebbe quindi lasciare il Milan nel corso del mercato invernale. Come riporta il Corriere dello Sport, il 27enne esterno ha estimatori in Spagna, ma attenzione anche all’ipotesi Sampdoria con il ritorno di ùMarco Giampaolo in blucerchiato.