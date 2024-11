Ceccarini: "Guardiola considera Reijnders ideale per il City. Ma il Milan ha un vantaggio"

Tijjani Reijnders sta facendo il salto di qualità diventando un giocatore imprescindibile per il Milan. A Cagliari assist favoloso per Rafa Leao e uno stato di forma straripante. Inevitabili le sirene di mercato per il centrocampista, col Milan che deve accelerare per blindarlo. Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulla sua situazione:

"Le sue prestazioni non sono certo passate inosservate. Anzi a livello europeo è uno dei centrocampisti più ambiti. Un’operazione che il Milan non ha esitato a fare due estati fa quando c’era da investire in questo settore del campo dopo la partenza di Tonali. 20 milioni di euro più bonus spesi molto bene per prenderlo dall’Az Alkmaar dove il suo valore era già evidente. Con Fofana al fianco, l’olandese ha potuto esprimere al meglio il suo potenziale: verticalizzazione del gioco, inserimenti più frequenti e molta più presenza in zona tiro. Anche con l’Olanda le sue prestazioni sono state molto positive. È tutto questo non ha fatto altro che attirare sempre più le attenzioni dei suoi estimatori. Il Milan sa che presto per lui arriveranno richieste da club di prima fascia. Il Manchester City dopo l’infortunio di Rodri ha cominciato a sondare il terreno. Guardiola lo considera un giocatore ideale per mantenere alto il livello del suo centrocampo. Per ora non ci sono stati passi concreti ma l’interesse del club inglese è forte. Il Milan però ha un grande vantaggio rappresentato dalla volontà di Tijjani, che in rossonero si trova benissimo e non ha alcuna intenzione di cambiare.

Le parti tra l’altro hanno cominciato a parlare di un prolungamento di contratto che potrebbe arrivare fino al 2030 ovviamente con un ingaggio più alto. L’obiettivo è trovare presto l’accordo e finalizzare il tutto al termine della stagione. In Italia c’è però anche un altro giocatore che il City sta monitorando ed è Samuele Ricci del Torino. Anche le partite giocate con la Nazionale di Spalletti hanno contribuito a dargli ulteriore visibilità. Nella lista di Guardiola c’è anche il nome di Subimendi della Real Sociedad".