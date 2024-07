Ceccarini: "Il Milan insiste per capire i margini di manovra su Diogo Leite"

Il mercato del Milan stenta a decollare, almeno in questo avvio. Tanti nomi sul tavolo rossonero ma ancora nessun affondo definitivo. Al momento le questioni più spinose sembrano essere quella relativa all'attaccante, priorità assoluta dell'estate rossonera, e poi quella che riguarda il terzino destro, con il nome di Emerson Royal in cima alla lista dei desideri. Oggi il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha offerto il suo punto di vista in merito nel consueto editoriale domenicale.

Le parole di Niccolò Ceccarini sulla ricerca di un nuovo difensore centrale per il Milan: "Tra gli obiettivi di questo mercato c’è anche un rinforzo nella linea centrale di difesa. Ed è per questo che la dirigenza rossonera sta insistendo per capire i margini di manovra su Diogo Leite dell’Union Berlino, sul quale c’è un forte interesse del Bayer Leverkusen ma anche del Bologna, chiamato a sostituire Calafiori destinato all’Arsenal".