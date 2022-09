Ceccarini: "Milan, l’obiettivo è blindare Leao: ecco la situazione"

MilanNews.it

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW su Leao: Il Milan vuole blindare Leao. Dopo l’ottimo mercato e i rinnovi già ufficiali di Krunic e Tonali, il prossimo step importante riguarda l’esterno portoghese. Rafael è cresciuto davvero tanto nell’ultimo anno. In questa stagione è partito alla grande. Insomma sempre decisivo. Il Milan è a lavoro da tempo con il suo agente Jorge Mendes per trovare una soluzione e soprattutto prolungare un contratto che è in scadenza nel giugno 2024. In questa ultima sessione di mercato il Chelsea ci ha provato ma la risposta del club rossonero è sempre stata negativa. Tra poco più di due mesi comincerà il Mondiale e questa sarà un’ulteriore vetrina per mettersi in mostra. Per questo il Milan vuole cercare di anticipare i tempi e sta facendo il possibile per trovare un’intesa. La proposta rossonera è di circa 5 milioni di euro bonus compresi di fronte a una richiesta di 7 milioni.

Tra l’altro allo stato attuale Leao guadagna intorno al milione e mezzo e l’aumento sarebbe considerevole. La qualità del giocatore non si discute certo ma è chiaro che per arrivare ad un accordo definitivo servirà venirsi incontro. Uno sforzo da ambo le parti. Insomma la partita è appena cominciata e il Milan spera alla fine di vincerla regalandosi Leao per tanti anni ancora.