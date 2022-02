Ceccarini: "Milan, per giugno pronto il doppio colpo Renato Sanches-Botman"

Anche il Milan sarà tra le protagoniste. Ora l’obiettivo è conquistare un posto in Champions League poi arriveranno gli investimenti, peraltro già programmati. Considerata la partenza di Kessié, Maldini e Massara a centrocampo dovranno fare un grande colpo.

E qui tutte le strade portano a Lille. I rossoneri hanno un ottimo rapporto con il club francese e da tempo hanno individuato in Renato Sanches la soluzione migliore. Il Milan è già avanti nella trattativa e cercherà di perfezionarla nei prossimi mesi. Idem per Botman, che è il centrale scelto per aumentare la qualità e la forza della difesa. Insomma si preannuncia una doppia operazione di altissimo livello per creare un Milan ancora più forte e competitivo. Ci sarà poi da capire cosa accadrà in attacco. Lazetic è sicuramente un grande prospetto per il futuro ma è chiaro che per gli eventuali movimenti diventa fondamentale capire cosa succederà con Ibrahimovic. Tra i nomi che la società rossonera sta seguendo ci sono Jonathan David, Isak, oltre al solito Belotti, che ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Torino e si svincolerà al termine della stagione.