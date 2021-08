Ceccarini: "Milan pronto a definire il rinnovo di Kessie. Resistenza Nancy per Bondo"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, si è così espresso nell'editoriale per TMW sul mercato del Milan: "Il Milan è pronto a definire il rinnovo di Kessié. Ormai l’operazione è in stato molto avanzato. Grazie anche alla volontà del centrocampista della Costa d’Avorio, che da Tokyo ha lanciato messaggi d’amore alla maglia rossonera. Maldini e Massara hanno praticamente soddisfatto la richiesta del giocatore, che ha chiesto 6 milioni di euro. Insomma ci siamo quasi, resta da sistemare qualche bonus ma Kessié rimarrà al Milan e firmerà un contratto fino al 2026.Sul fronte Warren Bondo c'è da segnalare la resistenza del Nancy che vorrebbe 1,5 - 2 milioni per venderlo. I rossoneri potrebbero riprovare un nuovo assalto all’inizio della prossima settimana. Va detto che il centrocampista ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e ha già un accordo con il Milan".