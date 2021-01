Ceccarini: “Non escludo un possibile approdo di Origi al Milan”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato delle possibili entrate del Milan nella sessione che inizierà il prossimo 4 gennaio: "La Ligue 1 è un campionato che viene osservato con grande attenzione. Il Milan sta seguendo infatti da tempo Soumaré del Lille (potrebbe magari spuntare un prestito last minute a fine mese) ma nel mirino c’è anche Khéphren Thuram, 19enne del Nizza. Per il ruolo di vice Ibra ancora non ci sono grandi novità. Da non escludere definitivamente Origi, in uscita dal Liverpool".