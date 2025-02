Ceccarini: "Sistemato l'attacco con Gimenez, la dirigenza pensa ad un ulteriore rinforzo a centrocampo per rendere la squadra sempre più solida e qualitativa"

Il calciomercato non dorme mai, questo è uno dei grandi proverbi del mondo del calcio ed effettivamente nonostante le trattative per il mese di gennaio si siano chiuse da pochissimo, le società stanno già preparando il terreno per il lavoro estivo, laddove possibile. A parlarne nel suo consueto Editoriale su Tuttomercatoweb.com è il direttore Niccolò Ceccarini che nella conclusione fornisce anche qualche novità per quanto concerne il Milan.

Le parole di Ceccarini: "Infine il Milan. Con Santiago Gimenez i rossoneri hanno sistemato l’attacco anche per il futuro. La società pensa però ad un ulteriore rinforzo a centrocampo per rendere la squadra sempre più solida e qualitativa. E qui non è certo più un segreto che l’obiettivo numero uno rimane Samuele Ricci del Torino. Il Milan è in pressing da tempo e sta cercando di mettersi in pole position per anticipare la concorrenza. È chiaro che non sarà facile concludere questa operazione perché la richiesta del presidente Cairo è molto alta. Su di lui c’è anche l’Inter. E quindi anche per evitare altri inserimenti i rossoneri sono pronti ad aumentare il pressing. Sul fronte dei rinnovi la situazione è abbastanza chiara: in dirittura d’arrivo ci sono quello di Maignan e Reijnders, rispettivamente fino al 2029 e 2030. Fiducia anche per Pulisic mentre per Theo Hernandez si registra una fase di stallo".