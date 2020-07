Celtic, Christopher Jullien: "Ajer? Se dipendesse da me terrei tutti i più forti"

Il difensore del Celtic Christopher Jullien, riporta thescottischsun.co.uk, in occasione della presentazione delle nuove divise della squadra scozzese ha parlato così di Kristoffer Ajer, giovane difensore centrale che interessa molto al Milan: "È un grande difensore, penso che possa davvero fare tutto. Corre molto, difende, può anche spingersi fino a centrocampo e giocare la palla. Ha così tante qualità e da quando sono qui al Celtic l'ho visto fare progressi. I miei compagni lo conoscono da più tempo, ma da quello che ho visto qui ha preso sempre più confidenza, giorno per giorno, e questo è ottimo per lui e per la squadra. Se dipendesse da me terrei tutti i migliori giocatori il più a lungo possibile. Non sai come può andare nel mondo del calcio, ma io e lui ci capiamo molto bene e in campo ci aiutiamo a vicenda. So quali sono le sue qualità che possono rendermi migliore e viceversa, questo è molto positivo per noi due. Averlo di fianco a me è grandioso e voglio che sia ancora così".