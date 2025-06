Cessione Theo, l'Atletico Madrid propone Molina come contropartita. Milan non convinto

Durante "Calciomercato - L'Originale" in diretta su Sky Sport Gianluca Di Marzio racconta le ultime sulla cessione di Theo Hernandez, conteso da Al-Hilal e Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni:

“Su Theo ci siamo lasciati sull’accordo tra Milan e Al-Hilal, il giocatore sta prendendo tempo e non ha ancora dato il sì definitivo perché spera in realtà nell’Atletico Madrid. L’Atletico Madrid però mette sul tavolo sicuramente meno soldi dell’Al-Hilal e una contropartita tecnica che è Molina, che ha giocato nell’Udinese. È più un destro che un sinistro ma è comunque un esterno, il Milan lo sta cercando ma i rossoneri non vorrebbero contropartite, non sono convinti di avere contropartite, vorrebbero fare solo un’operazione economica con Theo Hernandez scegliendosi poi il sostituto in libertà ed indipendenza. Registriamo questa situazione e vedremo se Simone Inzaghi riuscirà a convincere Theo Hernandez ad accettare l’Al-Hilal”.