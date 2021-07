CF - Milan, ecco l'impatto di Giroud e Ballo-Touré sui conti del club rossonero

Il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo originale) riporta l'impatto sui conti del Milan degli ultimi due colpi di mercato, vale a dire Olivier Giroud e Fodé Ballo-Touré: il francese avrà un costo totale a bilancio pari a 5,09 milioni di euro, mentre per il senegalese, ipotizzando un ingaggio da un milione di euro netti a stagione, il costo totale a bilancio per il 2021/22 sarà pari a 2,36 milioni.