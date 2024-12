Chelsea, Chukwuemeka messo in vendita ma servono 50 milioni. Piaceva al Milan

Poco utilizzato dal suo arrivo dall'Aston Villa per 18 milioni di euro nell'estate del 2022, il centrocampista Carney Chukwuemeka (21 anni, 5 presenze in tutte le competizioni in questa stagione) potrebbe lasciare il Chelsea nel prossimo mercato invernale. Secondo The Athletic tuttavia, il club inglese non intende svendere il giovane talento, avendo fissato a 50 milioni di euro il prezzo giusto per la sua cessione.

Un obiettivo ambizioso per un giocatore che non rientra nei piani del suo allenatore, Enzo Maresca, nonostante un contratto valido fino a giugno 2028. A lui nelle scorse settimane si era interessato il Milan, che sicuramente non ha però nelle sue possibilità il pagamento delle cifre che chiedono i Blues. Vedremo se ci sarà un'apertura per un prestito.