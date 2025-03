Chelsea su Reijnders, il centrocampista a breve rinnova. Il Milan cercherà di trattenerlo a meno di offerte davvero fuori mercato

Nelle ultime settimane il Chelsea, racconta il giornalista Matteo Moretto di Relevo, si è informato sulla situazione di Tijjani Reijnders. Al momento solo un forte gradimento, ma niente di più. Anche perché a breve il centrocampista olandese rinnoverà con il Milan fino al 30 giugno 20230: la sua volontà è quella di rimanere in rossonero.

C'è però una variabile da tenere in considerazione: la possibilità, e ad oggi vista la classifica sembra probabile, che il Milan non si qualifichi in Champions League. In questo caso il club non potrà dichiarare incedibile nessuno dei suoi giocatori più importanti. Se arriveranno offerte interessanti andranno valutate: il Milan, secondo Moretto, farà di tutto per trattenere Reijnders, a meno che non arrivi un'offerta decisamente fuori mercato.

Anche la situazione di Rafa Leao è da monitorare: ha estimatori in Premier League ed in Arabia Saudita.