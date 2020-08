Chiesa, futuro lontano da Firenze: sul giocatore interesse forte di Milan e Juventus

Tra i nomi seguiti con interesse dal Milan per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, senza dubbio, figura il nome di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Violanews.com, in particolare, sul giocatore sarebbero tornate prepotentemente Milan e Juventus. I bianconeri vorrebbero impostare la trattativa su un prestito biennale con obbligo di riscatto o l'inserimento di due contropartite ma prima deve fare chiarezza sul futuro di Douglas Costa e Bernardeschi. Per quanto riguarda il Milan invece, secondo il portale viola, nei colloqui per Rebic con Ramadani (intermediario vicino alla famiglia Chiesa) si sarebbe discusso del giovane talento italiano. I dialoghi tra i due club recentemente sono stati fitti tra il nome di Milenkovic e Paquetà ma concretamente non si è parlato ancora di Chiesa. Per l'attaccante italiano, senza dubbio, non verranno sborsate le cifre richieste da Commisso (70 milioni di euro) ma la valutazione si aggirerà su 50 milioni di euro.