Chukwuemeka, l'Aston Villa chiede 20 milioni di sterline ma il calciatore scade nel 2023

© foto di Milannews.it

Uno dei nomi sulla lista di Maldini e Massara per il centrocampo rossonero è quello del giovane classe 2003 inglese dell'Aston Villa Carney Chukwuemeka. Il talento ancora 18enne fa gola a molti club di Premier ed europei e i rossoneri vorrebbero partecipare alla corsa. Il contratto del giocatore scade nel 2023 e dunque è difficile che i Villains riescano a scatenare un'asta come forse vorrebbero: il club inglese infatti parte da una richiesta di 20 milioni di sterline. Al momento il Milan ha come piano A Renato Sanches ma se il portoghese non dovesse effetetivamente concretizzarsi ecco che si potrebbe virare su Chukwuemeka. Lo riporta il Corriere dello Sport.