Colombo in uscita dal Milan, l'attaccante vicino all'Empoli

vedi letture

Tra i diversi profili in uscita dal Milan c'è anche quello di Lorenzo Colombo, reduce da una stagione in charoscuro in prestito al Monza, dove ha giocato con regolarità solo ad inizio stagione.

Per l'attaccante classe 2002 è molto forte il pressing dell'Empoli, che da giorni tratta con il club rossonero sulla formula giusta per chiudere l'operazione: da capire se il prestito sarà secco o con diritto di riscatto. I discorsi con il club toscando sembrano dunque aver trovato uno sbocco positivo, con l'operazione che sarebbe vicina alla conclusione. Sono attese novità nelle prossime ore.