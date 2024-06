Commissioni Zirkzee, Ceccarini: "Il Milan cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione"

vedi letture

Il Milan è a caccia della punta. Il nome principale sulla lista rossonera è quello di Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che fa gola a molti top club in Italia e in Europa, specialmente in virtù della sua clausola da 40 milioni. L'ostacolo più grosso per il Diavolo riguarda però le commissioni per gli agenti. Il procuratore Kia Joorabchian chiede una cifra molto elevata e il Milan proverà a fare leva sulla volontà del giocatore per far sì che questa venga abbassata. Di questo ha parlato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Niccolò Ceccarini su Zirkzee: "Il Milan è alla ricerca della punta centrale. Zirkzee è sempre stato la prima scelta e anche il giocatore ha manifestato il gradimento. Il suo desiderio infatti è rimanere in Italia. Il club rossonero non ha problemi a spendere i 40 milioni circa della clausola rescissoria ma ora c’è da risolvere la questione delle commissioni. Il Milan cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione. Nelle ultime ore sta salendo la fiducia. Per non farsi trovare comunque impreparati i rossoneri tengono vivi i contatti anche per altri profili. Il Milan segue anche Dovbyk del Girona, che ha chiuso lal stagione con 36 presenze, 24 gol e 8 assist. Altra opzione è Broja, di proprietà del Chelsea".