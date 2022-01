Conferme su Botman 'alla Maignan': Milan al lavoro per chiudere l'affare

Il calciomercato invernale potrebbe prevedere un arrivo in difesa di un giovane talento, ma non solo: il Milan, infatti, sta lavorando già da queste settimane per la prossima sessione estiva, quando, per forza di cose, Pioli dovrà avere a disposizione un nuovo difensore centrale titolare di alto livello.

Botman è il preferito

Sin dall'immediato post infortunio di Simon Kjaer, il principale indiziato per la difesa rossonera è sempre stato Sven Botman. Il centrale del Lille, classe 2000, è stato a lungo trattato dai rossoneri, ma il club francese ha richiesto cifre altissime per lasciar partire il giocatore già a gennaio; il Lille, d'altronde, ha i suoi obiettivi stagionali da raggiungere e Botman è troppo utile alla causa. Nulla da fare, dunque, per Paolo Maldini? No, anzi: la strategia rossonera si è evoluta e c'è un certo ottimismo sul fatto che possa portare ad una conclusione positiva.

I dettagli

Nessun colpo a gennaio, ma strada pronta per l'estate. Stando a quanto appreso da MilanNews.it, infatti, il Milan avrebbe già un accordo con il calciatore che avrebbe, a sua volta, acconsentito ben volentieri al trasferimento al Milan; anche con il Lille la strada sembra ben tracciata, con un'operazione che potrebbe consumarsi su una spesa di 30 milioni di euro circa. Il tutto in modalità Maignan: sulla scia di quanto successo al portiere francese un anno fa, il Milan cercherà di chiudere il prima possibile la trattativa Botman per averlo già a disposizione in estate. Non c'è, in estrema sintesi, ancora nulla di definito, ma il Milan vorrebbe arrivare già in primavera con tutto apparecchiato per Botman.